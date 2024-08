KAARDID | Lähis-Ida konflikti jõujooned. Iraan ja Hezbollah lubavad Iisraelile atentaatide eest kättemaksu, mis võib tulla igast suunast

Samuti oodatakse Iraani toetatud relvarühmituste aktiveerumist teistes piirkonna riikides. Hezbollah´ juht Hassan Nasrallah ütles neljapäeval, et konflikt on jõudnud uude faasi ning Iisrael „veel nutab kohutavalt.“ Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas omalt poolt, et riik on valmis igaks stsenaariumiks.