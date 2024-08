Hezbollahi juhi sõnul on võitlus Iisraeliga jõudnud uude faasi

„Vaenlane ja need, kes on vaenlase taga, peavad ootama meie vältimatut vastust /.../ Te ei tea, millised punased jooned te ületasite,“ ütles Nasrallah, viidates Iisraelile ja viimase toetajale USA-le.

Teadete kohaselt on Iraani kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei andnud käsu Iisraeli rünnata.

Iisrael on võtnud vastutuse Shukri tapmise eest, mille käigus hukkusid veel Iraani sõjaline nõuandja ja vähemalt viis tsiviilisikut. Iisraeli sõnul oli see kättemaks raketirünnaku eest Iisraeli okupeeritud Golani kõrgendikele, milles hukkus jalgpalliväljakul 12 last ja noort.