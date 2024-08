Zelenskõi sõnul võib Ukraina nõustuda territooriumi loovutamisega ühel tingimusel

Zelenskõi märkis aga, et selline samm ei ole parim valik, sest tegemist on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja see oleks tema jaoks võit, kui ta saaks osa Ukraina territooriumist.

„Ukraina ei loobu kunagi oma territooriumidest, sest see oleks rünnak põhiseadusele,“ ütles Zelenskõi, lisades, et see on „väga-väga keeruline küsimus“.

Zelenskõi ütles kolmapäeval avaldatud intervjuus väljaannetele Le Monde ja L’Équipe ning uudisteagentuurile AFP, et otsuseid Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta ei saa teha president, vaid Ukraina rahvas.

„See on Ukraina konstitutsiooni vastane,“ ütles Zelenskõi. „Võimul olijatel ei ole mingit ametlikku õigust territooriumi loovutada.“ Et see juhtuks „peab seda tahtma Ukraina rahvas“, lisas Zelenskõi, välistamata referendumit selles küsimuses.

Eile teatas Zelenskõi ka peatsest valitsuse remondist.

Juba juuli alguses ütlesid allikad Ukrajinska Pravdale, et Zelenskõi on peaminister Denõss Šmõhalist väsinud ja tahab ta välja vahetada. 10. juulil teatas Ukrajinska Pravda, et ainus potentsiaalne peaministrikandidaat on praegune asepeaminister ja majandusminister Julia Svõrõdenko, sest presidendikantselei juht Andri Jermak loeb teda presidendi meeskonnale sajaprotsendiliselt lojaalseks.