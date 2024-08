Allikad: Türgi blokeeris NATO-Iisraeli koostöö Iisraeli sõjategevuse tõttu Gazas

Iisrael on NATO partneri staatuses ja on edendanud tihedaid suhteid allianssi ja osade liikmesriikidega, eelkõige USA-ga.

Enne Iisraeli pealetungi Gaza enklaavile töötas NATO liige Türgi selle nimel, et parandada kauaaegseid pingelisi suhteid Iisraeliga. Kuid pärast eelmise aasta oktoobris alanud sõda on Ankara olnud kriitiline Iisraeli tegevuse suhtes, mis võrdub nende sõnul genotsiidiga.

Allikad ütlesid, et Türgi on pannud veto kogu NATO koostööle Iisraeliga sõja algusest saati, sealhulgas kohtumised ja õppused. Nad peavad Iisraeli tegevust Gazas NATO aluspõhimõtete rikkumiseks, vahendab Euractiv.

Juunis läbi viidud ÜRO juurdlus leidis, et nii Iisrael kui ka Hamas panid sõja algfaasis toime sõjakuritegusid. Öeldi, et tohutute tsiviilkaotuste tõttu kujutab Iisraeli tegevus endast inimsusevastaseid kuritegusid. Iisrael lükkas juurdluse leiud tagasi ja kordas, et Gazas toimuva operatsiooni eesmärk on Hamasi väljajuurimine.