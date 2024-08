Biden teatas Venemaal vangistatud ameeriklaste vabastamisest: „Nende julm katsumus on möödas“

USA kodanikud Wall Street Journali reporter Evan Gershkovich, mereväe veteran Paul Whelan, Vene-Ameerika raadioajakirjanik Alsu Kurmaševa ja USA rohelist kaarti omav Vene dissident Vladimir Kara-Murza on teel USA-sse. Kõik neli vabastati Lääne ja Venemaa vahelise vangivahetuse käigus, mis toimus täna Türgi pealinnas Ankaras.

„Täna toome koju Pauli, Evani, Alsu ja Vladimiri,“ teatas Biden. Ta märkis ka, et kõik neli olid Venemaal „ebaõiglaselt“ vangistatud.

„Nüüd on nende julm katsumus läbi ja nad on vabad,“ ütles USA president.

Bideni sõnul said pereliikmed oma lähedastega telefoni teel rääkida, kui nad anti USA võimudele üle.

Tehing poleks olnud võimalik ilma USA liitlaste abita, ütles Biden. Tema sõnul on tänane päev „võimas näide sellest, miks on oluline omada sõpru selles maailmas“. Biden lisas, et antud tehing nõudis olulisi järeleandmisi Saksamaalt.