„PÄEVAKORD“ | Jabur olukord – Eesti 200 nõudis kõige jõhkramaid kärpeid, kuid küsib esimesena neist vabastust

Pakosta esines sellel nädalal avaldusega, et tema juhitav ministeerium peaks saama 154 miljoni euro suuruse kärpeerandi. Puutumata peaksid jääma vanglateenistuse ja küberjulgeoleku valdkonnad, mis on Pakosta sõnul siseturvalisusega nii tihedalt seotud.

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul sai tõeks ennustus, et mõne lausega on võimalik siseturvalisusega siduda igasugune valdkond. „Pakostat ei sega ka tõsiasi, et alles paari nädala eest oli tema üks neist, kes leppis koalitsioonis kokku, et kärpida tuleb ning erandeid tehakse väga üksikutele valdkondadele,“ on Jaagant kriitiline.