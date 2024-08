Justiitsministeeriumi kartus: vanglakärped võivad hakata mõjutama ka sisejulgeolekut

Vanglateenistusel on oluline roll olla politseinikele rahutuste puhul abiks, mistõttu on nad ka osa meie sisejulgeolekust. Kärpeplaan vanglateenistust aga sisejulgeoleku osaks ei pea. Pildil on pronksiöö tänavarahutused aastal 2007.

FOTO: Rauno Volmar | Delfi Meedia