Toit on diplomaatide relv. Prantsusmaa kinnitusel läks Briti kuninga pidusöögile kulutatud pool miljonit eurot asja ette

Juulis teatati, et Prantsusmaa presidendile eraldatud kulueelarve on umbes 8,3 miljoni euroga miinuses, rohkem kui kunagi varem. Selle peamine põhjus on luksuslikud õhtusöögid, mida Prantsuse president Emmanuel Macron riigijuhtidele korraldas. Kõige kallim neist korraldati mullu septembris Briti kuninga Charles III auks ja see läks Prantsusmaale maksma peaaegu 500 000 eurot. Sellest suur osa kulus turva- ja korralduskuludeks, ent ka toitlustusteenus läks maksumaksjale maksma 165 000 eurot ning joogid 40 000 eurot.