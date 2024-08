Euroopa Komisjoni Eesti esindus otsib uut juhti

Eesti esinduse kommunikatsioonijuhi Elis Paemurdi sõnul on oluline, et uuel juhil oleks olemas Brüsseli kogemus ja kontaktid, kuid samas peaks ta hästi tajuma ka Eesti konteksti.

„See oli tegelikult üks peamisi küsimusi, mis minu käest küsiti tööintervjuul, kui ma komisjoni esinduse juhiks kandideerisin. Kas ma ikka saan aru, et edaspidi ma olen komisjoni, mitte Eesti esindaja. See on siin kindlasti tähtis, loomulikult. Komisjoni esinduse juht esindab ikka laiemalt Euroopa Liidu huvisid. Kui vaja on, siis loomulikult ka vaidleb valitsuse või ka Eesti administratsiooniga,“ selgitas Eesti esinduse endine juht Keit Kasemets.