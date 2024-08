Ankaras algas Venemaa ja lääne vangide vahetus, väidetavalt saab vabaks ka Eestis kinnipüütud spioon

Venemaa nimekirjas on Insideri andmeil ameeriklased Paul Whelan, Evan Gershkovich, Kevin Leak ja Alsu Kurmaševa ning Saksa kodanikud German Moyzhes, Dieter Voronin ja Patrick Schebel. Valgevene lisas neile omalt poolt Saksa kodaniku Rico Kriegeri, kellele määratud surmanuhtlus hiljuti tühistati. Samuti on Venemaa vabastatavate seas Vene dissidendid, kellest kõige tuntumad on Vladimir Kara-Murza ja Ilja Jašin. Nimede seas on ka Lilija Tšanõševa, Ksenija Fadejeva, Andrei Pivovarov, Oleg Orlov, Saša Skotšilenko ja Vladimir Ostanin.