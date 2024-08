KUULA | Harris naudib küsitlustes pärituult ning Trumpi tabavad järjest libastumised. „Kamala mesinädalad“ ei saa aga kesta lõputult

Kui Biden liikus kindlalt kaotusekursil, siis viimaste küsitluste järgi on Harrise ja Trumpi üleriigiline toetus sisuliselt võrdsustunud ning kõige olulisemate osariikide avalik arvamus näitab samuti, et võiduvõimalus on mõlemal. Valimised toimuvad aga alles novembris ning seni Harrisele soodne trend võib veel mitmesugustel põhjustel olematuks hajuda. Arjakas kommenteeris, et poliitikuna ei ole Harris tegelikult varem end näidanud tugeva kandidaadina ning tema vaated paljudes küsimustes jäävad ebamääraseks.