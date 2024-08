Itaalia plaan avada sisserändajate laagrid Albaanias on viibinud

Itaalia peaministri Girogia Meloni valitsus sõlmis eelmisel aastal Albaaniaga lepingu, mille kohaselt ehitab Itaalia Albaaniasse kaks migrantidele mõeldud keskust, mis mahutavad umbes 36 000 inimest. See on osa Meloni jõupingutustest sisserände ohjeldamiseks.

Juunis teatas Meloni, et keskused avatakse 1. augustil. Varem oli valitsusel plaan saada keskused tööle juba kevadeks.

Itaalia meedia teatel ütles kabineti liige Alfredo Mantovano eelmisel nädalal, et rajatiste avamine lükkus mõne nädala võrra edasi.

Reutersi teatel ütles allikas, et viivitused on osaliselt tingitud Albaania kuumast ilmast, mis on piiranud ehitustöid.