Sõrskõi: Venemaa on saavutanud tähtsusetut edu suurte kaotuste hinnaga

Kupjanski suunal jätkuvad rängad lahingud Pištšane, Stelmahhivka ja Makijivka piirkonnas. Siverski suunal ründavad okupandid ülemjuhataja sõnul aktiivselt suurtükiväge kasutades, aga edu ei ole saavutanud. Harkivi suunal, Hlõboke ja Vovtšanski piirkonnas jätkuvad samuti lahingud, aga edu ei ole vaenlane saavutanud ja tal on olulised kaotused.