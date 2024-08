VIDEOD | Jürgen Ligi justiitsministri kärpeerandi soovist: see on jõhker palve, sellele ei saa vastu tulla

Ligi selgitas varem kokku lepitut: kärpest pääseb erandina riigikaitsevaldkond. See tähendab politsei, riigipiiri ja tolliga seotu, samuti päästeamet. Küll aga tõdes minister, et keeruline on öelda, mis piirini asutused või valdkond kärpest vabad on.