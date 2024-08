Soome politsei kahtlustab Eesti kodanikku teise eestlase mõrvas

Lääne-Uusimaa politsei teavitas varem Espoos aset leidnud vägivallakuriteost. Et kuriteo ohver suri, kvalifitseeriti kuritegu mõrvaks, vahendab Ilta-Sanomat.

Politsei uurib juhtunut nüüd mõrvana, sest kahtlustatakse, et tegu oli ettekavatsetud ja selle toimepanemise viis eriti jõhker. Edasi jätkub juurdlus muu hulgas ülekuulamistega.

Ila-Sanomate andmetel on kahtlusalune mees olnud varem paaris omandivastases ja narkokuriteos süüdistatav. Helsingi esimese astme kohtus on ta praegu süüdistatav kelmusele kaasaaitamises. Kohtuprotsess ei ole veel alanud. Süüaluseid on mitu.