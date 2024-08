Valitsus otsustas anda sõjatehnika Venemaale vedamises süüdistatava Eesti kodaniku USA-le välja

Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) teatas otsusest valitsuse pressikonverentsil. „Kuidas otsustab Ševljakov – kas ta kaebab selle valitsuse otsuse veel halduskohtusse või mitte, see on tema otsustada. See võimalus tal jääb ja nagu me varasemast teame, siis seda suure tõenäosusega ka kasutatakse,“ ütles ta.