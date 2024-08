Kaitseväe diviisi asus juhtima kindralmajor Indrek Sirel

„Jätkan diviisi arendamist ja nagu ka minu eelkäija kindralmajor Veiko-Vello Palm keskendun diviisi lahingvälja põhieesmärgile: maaväe süvalahingu pidamisele kaitseplaanide raames,“ ütles kindralmajor Indrek Sirel. „Olen täiesti kindel, et diviis on valmis Eestit kaitsma osana suuremast jõust juba praegu. Meil on võimalusi see valmidus ja võimekus veel tõhusamaks muuta. Diviisi valmisolek ja areng tervikliku üksusena sõltub meist endist: igast diviisi tegev- ja reservväelasest, maakaitse võitlejast ja tsiviilteenistujast,“ ütles Sirel.