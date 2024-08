Täna hommikul teatas USA konservatiivne telekanal Fox News, et Wall Street Journali ajakirjanik Evan Gershkovich on juba vastatud ja suundub kodumaale USA-sse. Kaks nädalat tagasi mõisteti ta Venemaal spionaaži eest 16 aastaks vangi. Seda Fox Newsi uudist vahendas ka Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Eile teatasid The Moscow Times ja Sloveenia telekanali N1, et vahetus, millest võib tulla suurim pärast külma sõda, toimub juba täna ja see hõlmab kümneid inimesi.