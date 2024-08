Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta: vanglateenistuse ja küberjulgeoleku valdkonda ei peaks kärpima

Pakosta märkis kirjas rahandusminister Jürgen Ligile (Reformierakond), et kärpeplaanist väljajätmine on oluline siseturvalisuse tagamiseks.

„Juhin tähelepanu, et viimastel päevadel on vanglateenistuse panus sisejulgeoleku tagamisse jäänud kahjuks veel arvesse võtmata mittekärbitava julgeolekuvaldkonnana. Vanglateenistusel on lisaks tööle vanglasüsteemis selge roll meeleavalduste ohjamisel, monumentide eemaldamisel, sõjapõgenike registreerimisel ning igapäevasel koostööl uurimisasutustega siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi valitsemisalas. Meie inimeste väljaõpped, eritehnika ja varustuse hanked toimuvad koos,“ kirjutas Pakosta.