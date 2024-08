VIDEO | Peaminister Michal: avaliku sektori kärped tulevad kirjadest hoolimata, praegu käib nende ettevalmistamine

Uus valitsus on lubanud, et kaitsevaldkonda julgeoleku tõttu ei kärbita. Samamoodi peaksid puutumata jääma pensionid ja õpetajate palgad.

Pakosta soovib, et osale tema valdkondadele tehtaks kokku 154 miljoni eurone kärpeerand. Ta märkis kirjas rahandusminister Jürgen Ligile, et kärpeplaanist väljajätmine on oluline siseturvalisuse tagamiseks.