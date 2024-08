Endine president väitis vääralt, et esimene mustanahaline ja Aasia päritolu naine USA asepresidendi ametis on varem reklaaminud ainult oma India päritolu, vahendab Associated Press.

„Ma ei teadnud, et ta on must, kuni ta juhtus mõni aasta tagasi mustaks muutuma, ja tahab nüüd, et teda tuntaks mustana. Nii et ma ei tea, kas ta on indialane või on ta must,“ ütles Trump.