Sügiskuudel saab Novatoursiga lennata 24 tuntud sihtkohta

Kolm erilist suunda

September on paljude puhkajate lemmikaeg Tuneesias – merevesi on kõige soojem, kuurordid juba vaiksemad ja ilmad mahedamad. Tuneesia sobib meeldivaks puhkusekohaks kõigile – lastega peredele, romantikat otsivatele paaridele, liikumisraskustega inimestele, vanematele inimestele, rannapuhkuse nautijatele ja spordihuvilistele. Sihtkoha boonuseks on lühike lennuaeg – otselennuga saab Tallinnast Tuneesiasse vähem kui nelja tunniga.

Päikesesaar Rhodos sobib samuti imeliselt suvepikenduseks. See on üks esimesi Kreeka saari, mis hakkas turiste võõrustama ja seda mitte ainult tänu 300 päeva aastas kestvale päikesepaistele, vaid ka vaatamisväärsustele ning erinevatest kultuuridest ja ajastutest pärit pärandile. Vahemere saartele omaselt on kogu Rhodose rannik pikitud täis imekauneid randu. Kõik need on avalikud, tasuta ja sügiskuudel leidub seal rohkem avarust.