NYT: Iraani juht andis korralduse rünnata Iisraeli

Iraani kõrgeim juht Ali Khamenei andis pärast alandavat julgeolekualast läbikukkumist käsu kättemaksuks. Ajaleht The New York Times kirjutab, et Teheran kavatseb vastuseks Hamasi juhi Ismail Haniyehi tapmisele anda Iisraeli pihta otselöögi.