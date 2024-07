Ärev õhtu Kundas: elumaja kõrval plahvatas gaasiballoon

Ida päästekeskuse valvepressiesindaja rääkis Delfile, et gaasihoidla kõrval seisnud veoauto konteineris plahvatas gaasiballoon. Sündmusele reageerisid päästjad koos demineerijatega. Kohapeal tuvastati, et üks balloon plahvatas ja veel ühest mahutist lekkis gaasi.

Sündmus leidis aset Jõe tänaval väljaspool Estonian Cell AS gaasihoidla territooriumi. Kohaliku elaniku sõnul oli kärgatus nii tugev, et paiskas veoki koormaks olnud gaasiballoonid kümnete meetrite kaugusele ja lõhkus ka vähemalt ühe elumaja aknaklaasi.

Estonian Cell AS on haavapuitmassi tootmisele spetsialiseerunud ettevõte Eestis. Lisaks haavapuitmassile toodetakse ettevõttes ka biogaasi. Tegemist on Eesti suurima biogaasi tootja ja tarbijaga.