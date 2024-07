USA peatas 95 miljoni dollari suuruse abi Gruusiale

Gruusia parlament võttis mais vastu seaduse, mis nõuab, et kõik valitsusvälised organisatsioonid registreeriksid end välisagentidena, kui nad saavad rohkem kui 20% oma rahastusest välismaalt.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et otsustas Gruusiale abi andmise peatada pärast välisagentide seaduse vastuvõtmist tellitud ülevaatuse tulemusena. Ta ütles, et võttis meetmed vastuseks valitsuse „antidemokraatlikele“ tegevustele, vahendab Associated Press.