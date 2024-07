Tallinnast Helsingisse sõitnud laeval oli leetrihaige. Võimalik, et ta nakatas teisi reisijaid

Iltalehti kirjutab, et Soome terviseameti teatel võis too inimene nakatada teisi reisijaid. Leetrihaige personaalseid detaile - vanus, sugu jms - pole meediale avaldatud.

Küll manitseb terviseamet, et kõik laeval olnud kontrolliks, kas nad ise ja nende pereliikmed on vaktsineeritud. Viking Line`i pressiesindaja Christa Grönlund sõnas Delfile, et nad teevad Soome terviseametiga igakülgset koostööd. Ühtlasi võeti tollel konkreetsel reisil olnud inimestega ühendust SMSi ja E-maili teel. Sealgi märgiti, et too haigestunu võis ka teisi nakatada.