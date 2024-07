Slovakkia esitas Fico korruptsiooni uurinud ametnikele süüdistuse võimu kuritarvitamises

Süüdistuse said prokurör Michal Šúrek, eliitpolitseiüksuse NAKA endine juht Ľubomír Daňko, ning endised dektetiivid Ján Čurilla ja Pavol Ďurko. Süüdimõistmise korral võivad nad saada 7-12 aastase vanglakaristuse.

Fico kaotas oma neljanda ametiaja alguses eriprokuröri büroo, mille ülesandeks oli uurida ELi eelarvepettuste ja kõrgetasemelisi korruptsioonijuhtumeid. Euroopa Komisjon ja Euroopa Prokuratuur soovitasid büroo säilitada. EL-i õigusriigi teemalises raportis öeldi, et see samm suurendas muret Slovakkia korruptsioonivastase võitluse ja ELi finantshuvide kaitsmise pärast. Komisjon hoiatas Slovakkiat, et riik võib nii EL-i rahastusest ilma jääda.