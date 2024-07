Ungari venemeelne samm ajas Eesti ametkondadel harja punaseks. Siseministeeriumi asekantsler: see on meie jaoks vastuvõetamatu

Ungari peaminister Viktor Orbán käis Moskvas visiidil. Seejärel lisas Ungari Valgevene ja Venemaa riikide hulka, mille kodanikel on õigus osaleda Ungari „riikliku kaardi“ alusel jagatud töölubade programmis. Sisuliselt tähendab see seda, et venelased saavad nüüd Euroopa Liitu siseneda nõnda, et julgeolekukontrolli praktiliselt polegi.