Katar ja Egiptus usuvad, et Ismail Haniyeh’ tapmine kahjustab võimalust vaherahuks Gazas

„Poliitilised mõrvad ja jätkuv tsiviilisikute sihtimine Gazas läbirääkimiste ajal sunnivad meid küsima, kuidas saab vahendus õnnestuda, kui üks osapool mõrvab teisel poolel oleva läbirääkija?“ kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X Katari peaminister šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Samuti on samal seisukohal Egiptus. Riigi välisministeerium teatas oma avalduses, et Iisraeli ohtlik eskalatsioonipoliitika viimase kahe päeva jooksul on õõnestanud jõupingutusi lahingute lõpetamiseks Gaza enklaavis.

„Selle piirkondliku eskaleerumise kokkulangemine edusammude puudumisega relvarahuläbirääkimistel Gazas muudab olukorra keerukamaks ja viitab Iisraeli poliitilise tahte puudumisele seda rahustada,“ öeldi avalduses.

Katar, Egiptus ja USA on korduvalt püüdnud töötada selle nimel, et saavutada relvarahu Iisraeli ja islamirühmituse Hamasi vahel seoses enam kui üheksa kuud kestnud sõjaga. Iisraeli taotletud muudatused on muutnud relvarahukokkuleppeni jõudmise keeruliseks, teatasid allikad Reutersile. Pühapäeval Roomas peetud kõneluste viimasel voorul ei olnud uusi edusamme.

Peamiselt Kataris resideerunud Haniyeh mõrvati varahommikul Iraani pealinnas Teheranis. Katar mõistis Haniyeh’ mõrva hukka, öeldes, et see on ohtlik eskalatsioon.

Haniyeh ei olnud igapäevaste relvarahuläbirääkimistega otseselt seotud ega juhtinud kõnelusi. Läbirääkimiste ajal on kesksel kohal olnud hoopis Hamasi kõrgeim tegelane Khalil Al-Hayya, ütles Reutersile kõnelustega tutvunud ametnik.