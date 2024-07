„Ahistamist ei võeta tõsiselt.“ Tartu Ülikooliga seotud inimesed pöördusid Juko-Mart Kõlari juhtumi pärast kooli juhtkonna poole

„Asjaolu, et Tartu Ülikooli juhtkond ei pidanud ahistaja töölepingu lõpetamist proportsionaalseks karistuseks vaatamata ohvri kinnitusele, et tema ei saa oma ahistaja alluvuses edasi töötada, viitab selgelt sellele, et ahistamist ei võeta ülikoolis piisavalt tõsiselt ning et ohvri kaitsmine pole prioriteet. Oleme väga häiritud, et rektoraat käsitles juhtunut üksiku eksimusena, mitte teadliku ahistamise ja võimupositsiooni kuritarvitamisena, mida see ilmselgelt oli.“