Uue ülemaailmse IT-häire põhjustas küberrünnak

Tõrge tuleb kaks nädalat peale vigast küberjulgeolekufirma CrowdStrike’i tarkvaravärskendust, mille tõttu lakkasid miljonid arvutid ülemaailmselt töötamast. „Tundub veidi sürreaalne, et Microsofti võrguteenustes on meil järjekordne tõsine katkestus,“ ütles arvutiturbeekspert professor Alan Woodward BBC-le. CrowdStrike on üks maailma suurimaid turvatarkvara pakkujaid ning kasutab internetis toimivat platvormi Falcon, et pakkuda ülevaadet ja kaitset küberohtude vastu.