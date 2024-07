Kirikud elulõpu tahteavaldusest: ennekõike tuleks ühtselt määratleda, mida mõista „elulõpu“ all

Sotsiaalministeerium saatis kuu alguses kooskõlastamisringile patsiendi elulõpu tahteavalduse seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse. Jaanuaris kirjutas Delfi, et elulõpu tahteavaldus on dokument, mille koostab täisealine otsustusvõimeline inimene, et anda tervishoiutöötajatele juhised raviotsuste tegemiseks olukorras, kui ta ise ei ole enam võimeline oma tahet väljendama. Sellega saab arstidel keelata teha ravi, mida nad muidu suure tõenäosusega inimese elu päästmiseks teeks.