Trump keeldus tagasi võtmast lauset „Te ei pea enam hääletama!“

Intervjuus seletas Trump, et kristlased jätavad tihti valimis käimata, kuid neid saaks julgustada hääletama lubadusega, et see jääb viimaseks korraks. Trumpi selgituse parandab tema järgmine administratsioon riigi ära nii hästi, et inimesed enam hääletama minema ei pea.