Moskva: USA ja Jaapan valmistuvad ulatuslikuks relvakonfliktiks Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas

„Me jälgime tähelepanelikult Washingtoni ja Tokyo viimasel ajal astutud samme oma sõjalis-poliitilise alliansi forsseeritud tugevdamiseks, kaasa arvatud 28. juulil avaldatud ühisavaldus Ameerika kontingendi juhtimise moderniseerimisest Jaapanis. Tekib mulje, et mõlemad pooled on väidetavalt KRDV-st, Hiinast ja Venemaalt lähtuva ohu taha pugedes alustanud täiemahulist ettevalmistust ulatuslikuks relvakonfliktiks Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas,“ lausus Nastasjin pressikonverentsil, vahendab Interfax.

„Me oleme korduvalt hoiatanud, et selline aktiivsus saab ainult tõsta pingetaset ja kiirendada võidurelvastumist Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas. Tuletame ametlikule Tokyole regulaarselt meelde, et tema provokatsioonilist tegevust Venemaa piiri lähedal, mida viiakse läbi koos USA ja teiste, sealhulgas regiooniväliste riikidega NATO riikide hulgast, võetakse asjakohaselt arvesse meie kaitse ülesehituses ja see toob vältimatult kaasa adekvaatsed vastumeetmed. Vastav koordineerimine selle problemaatika valdkonnas toimub meie Hiina ja Põhja-Korea partneritega,“ teatas Nastasjin.