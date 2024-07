Ta mõisteti süüdi 0,4 grammi metonitaseeni ja protonitaseeni omamises, mis leiti naise käekotist. Metonitaseen ja protonitaseen on tugevatoimelised sünteetilised opioidid. Nende mõju on morfiinist sadu kuni tuhandeid kordi tugevam ning nendest on kerge saada üledoosi.