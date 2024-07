Ungari välisminister Szijjártó süüdistas Balti riike laimukampaanias

Szijjártó teatas, et erinevalt sellest „lapsikust valest“ vajavad Venemaa ja Valgevene kodanikud Schengeni alale sisenemiseks endiselt viisat ja saavad elamisloa ainult õiguslike protseduuride kaudu, vahendab The Budapest Times.

Elamislubade andmine ja sellesarnased protseduurid on riikide kompetentsis, nii et Leedul, Lätil ja Eestil on samasugused õigused, lisas Szijjártó.