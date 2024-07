Ruhnu lähistel kadunud mehe surnukeha leiti Läti ranniku juurest

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Hedy Tammelehe sõnul teavitasid SA Kadunud esindaja ja merel kadunuks jäänud mehe lähedane Eesti politseid eile hilisõhtul, et mehe surnukeha on Läti rannikult leitud. Ta nentis, et täpsemad andmed hetkel puuduvad.