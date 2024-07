VIDEO | Iisrael teatas, et tappis Beirutis Hezbollahi kõrge komandöri

Beiruti lõunapoolsetes äärelinnades, mis on Iraani toetatud Hezbollahi kants, oli kuulda kõva plahvatust ja näha suitsu. Reutersiga rääkinud pealtnägija sõnul toimus see kohaliku aja järgi eile kella 19.40 ajal.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles, et rünnak tappis Fuad Shukri, kelle „kätel on paljude iisraellaste veri“. „Täna õhtul oleme me näidanud, et meie inimeste verel on hind ja et sellel eesmärgil ei ole meie jõudude jaoks ükski koht kättesaamatu,“ lisas Gallant.