Lastelaagrite anarhia: esoteerika, lapsed illegaalselt autoroolis ja asjatundmatud ratsatreenerid

„Hiljem ma mõtlesin küll, et mis pagan see siis nüüd oli,“ ütleb Helena (täisnimi toimetusele teada – T. J.), kes saatis paar aastat tagasi kogemata oma lapse laagrisse ja kahetseb seda nüüd väga. Helena tütar Säde oli 2022. aasta suvel juba 12-aastane ja kogenud laagrihunt, nii et Helena valis talle suveks laagrit erilise mureta. „Tahtsime, et oleks kuskil veekogu lähedal, et saaks iga päev ujumas käia ja et oleks sporti ja muusikat, rohkem nõudmisi ei olnud,“ meenutab Helena nüüd.