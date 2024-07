VIDEO | Iraani teatel tapeti Hamasi liider Ismail Haniyeh

„See vend Haniyeh’ mõrv Iisraeli okupantide poolt on ränk eskalatsioon, mille eesmärk on murda Hamasi tahe ja meie rahva tahe ning saavutada võltseesmärgid. Me kinnitame, et see eskalatsioon ei suuda oma eesmärke täita. Hamas on mõiste ja institutsioonid, mitte isikud. Hamas jätkab sellel teel, vaatamata ohverdustele ja me oleme võidus kindlad,“ ütles Hamasi ametnik Sami Abu Zuhti Reutersile.