INTERVJUU | Septembrini puhkav eksminister Tiit Riisalo: mõtlesin end töötukassas arvele võtta

Otium reficit vires, kirjutasite mitte nii ammu ühismeedias. „Jõudeaeg taastab jõu“. Tulete põhimõtteliselt just paadiga merelt - lainete keskel tuule taga ajamine ongi teie puhkus?

Jah, see on üks element. Mulle meeldib looduses ja värskes õhus liikuda. Võimalusi pole pikalt palju olnud, kuid nüüd on tunne, et võtaks lähiajal vabamalt.