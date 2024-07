Venemaal on viimastel päevadel kadunud kuus poliitvangi

Saksa-Vene kodakondsusega 19-aastase Kevin Liki tugirühm teatas, et riigireetmises süüdi mõistetud noormehe ema sai Põhja-Venemaal asuvast vanglast e-kirja. Talle teatati, et tema saadetud toidupakki ei saa kohale toimetada, kuna „paranduskoloonias pole sellist kinnipeetavat“, vahendab Politico.

Lik on kuues teadaolev poliitvang, kes on alates pühapäevast kinnipidamisasutusest kadunud. Lisaks Likile on kadunud õiguste organisatsiooni Memorial kaasasutaja Oleg Orlov, kunstnik Sasha Skotšilenko, opositsioonipoliitik Ilja Jašin ja varalahkunud opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi kaks endist töötajat Ksenia Fadejeva ning Lilia Tšanõševa.

Kõik kuus isikut vangistati erinevate süüdistuste alusel ja neid hoitakse erinevates asutustes, samas on kõikide juhtumid seotud vastuseisuga Kremlile ja Ukrainas toimuvale sõjale. Osade sugulaste ja advokaatide järelepärimistele on öeldud, et vangid viidi avalikustamata kohtadesse.

Pole ka teada, mis on oletavate üleviimiste põhjus ja kas teisi Venemaa poliitvange ootab sama saatus. Kadunud vangide arv näib tõusvat ja asjatundjate hinnangul on sammud osa suuremast kooskõlastatud plaanist.

Spekuleeritakse, et see võib olla märk eelseisvast massilisest armuandmisest ja vangide vahetusest, mis võib toimuda Ukraina või USA osalusel. Kreml on kinnitanud, et käimas on kõnelused võimaliku vangivahetuse üle, mis hõlmab mitut Venemaal kinni peetud USA kodanikku.

Vanglaekspert Olga Romanova ütles, et tema hinnangul on selle spekulatsiooni tõeks saamine siiski ebatõenäoline. „See, mida valmistatakse, on midagi halba, mitte midagi head,“ sõnas ta.