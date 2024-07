Iisrael kutsus Türgit ähvarduste tõttu NATO-st välja viskama

Esmaspäeval ütles Erdoğan valitseva erakonna AKP kogunemisel, et Türgi „peab olema väga tugev, et Iisrael ei saaks teha Palestiinale neid naeruväärseid asju“.

„Nagu me sisenesime Karabahhi, nagu me sisenesime Liibüasse, võime me teha samasugust asja neile,“ ütles Erdoğan, viidates Türgi varasematele sõjalistele sekkumistele.