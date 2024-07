FOTOD | Pirital toimunud liiklusõnnetuses hukkus 23-aastane mootorrattur

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et täna kell 17.14 sai häirekeskus möödakäijalt teate, et Pirita linnaosas Pärnamäe teel on mootorratas Kawasaki sõitnud vastu posti. Selle juht sai raskelt viga ning ta viidi haiglasse. “Paraku olid tema vigastused nii rasked ning meedikutel tema elu päästa enam ei õnnestunud,“ rääkis Põhja prefektuuri patrullpolitseinik Lev Gratšov.