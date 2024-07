Venemaa toetatud Sudaani mässulisi süüdistatakse kuni üheksa-aastaste tüdrukute grupivägistamises

Sudaanis armee ja varem valitsusvägedesse kuulunud kiirreageerimisjõudude vaheline kodusõda on pealinna Hartumi vaevanud ligi 15 kuud. HRW uurimise järgi on RSF-i liikmed toime pannud jõhkraid vägistamisakte, mille ohvriks langenud naistest ja tüdrukutest osa suri. Ka riigi armee (RAF) võitlejad on toime pannud vägistamisi, ent neid on olnud vähem.

RSF-i poolt hõivatud pealinna piirkondades ohvriks langenud naisi ja tüdrukuid rööviti, piinati ja vangistati seksiorjadena. Juurdepääs pealinnale on sõja algusest peale takistatud, kuid HRW uurijad küsitlesid 42 hooldustöötajat, sotsiaaltöötajat, juristi ja hädaabi töötajat, et teada saada, kuidas naisi ja tüdrukuid on koheldud. Dokumenteeriti 262 seksuaalvägivalda kogenud ellujäänut ning mitmel korral vägistati humanitaarabi vabatahtlikke, kes üritasid aidata ellujäänuid. Tütreid kaitsnud emasid vägistati. Ohvriks langesid alaealised tüdrukud sattusid samuti, sealhulgas 9-aastased lapsed. Mitme ellujäänu tunnistuse järgi vägistasid neid kuni viis RSF-i võitlejat korraga. Osa tüdrukutest ütlesid sõdijatele, et on abielus ja pole neitsid, et vältida vägistamist.