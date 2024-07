Itaalias tapeti inimest rünnanud karu, vaatamata loomakaitsjate jõupingutustele

Loomade õiguste eest võitlejad ütlesid, et karu tapmine jätab tema kolm poega „tõsistesse raskustesse ellujäämisel“, vahendab Associated Press.

Organisatsiooni advokaat Claudia Taccani ütles, et nad on karu tapmise pärast segaduses. Ta märkis, organisatsioon püüdis päästa karu kahe kohtumenetlusega, mille tulemusena peatati kohtuniku poolt kaks varasemat tapmiskäsku, et uurida teisi abinõusid. „Kahjuks seda ei tehtud,“ lisas Taccani.