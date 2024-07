FOTOD | Lustimiskoht ja surmalõks ühes. Männiku karjääris üldjuhul valvas silm puudub

Kuumadel suvepäevadel koguneb rahvas peamiselt karjääri põhjaosas Männiku tehisjärve ääres. Ametlikult on see Tallinna linna territoorium. „Tegemist on aktiivse kaevandusalaga, mis pole ujumiseks ette nähtud, kuna see pole turvaline. Veealune pinnareljeef võib väga järsku muutuda. Näiteks meetrisügavune vesi võib mõne sammu pärast olla 15-16 meetrit sügav,“ nendib Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri (SDE).