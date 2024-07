„See on satanism!“ Olümpia avamise mõistavad hukka nii katoliku piiskopid, Kremli sõjakurjategijad kui ka lääne parempopulistid

Süüdistuste järgi propageeris lavastus satanismi ja solvas kristlasi. See on esimene kord, kui Vene propaganda, Trumpi toetajad ja Euroopa parempopulistid milleski nii ühel meelel on. Eriti solvas neid stseen, mida peeti liiga sarnaseks Leonardo da Vinci maaliga „Püha õhtusöömaaeg“.