Kreml: Venezuela opositsioon peab lüüasaamisega leppima

„Me näeme, et opositsioon ei taha oma lüüasaamisega leppida, kuigi me leiame, et opositsioon peaks seda tegema, peaks nende valimiste võitjat õnnitlema. Loomulikult on väga tähtis, et neid katseid kõigutada olukorda Venezuela sees ei õhutaks kolmandad riigid ja et Venezuela oleks välisest sekkumisest vaba,“ lausus Peskov pressikonverentsil, vahendab Interfax.