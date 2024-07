Allikas: Iraani ja Venemaa välisagendid mõjutavad ka tänavu USA valimisi

Vaenulikud riigid kasutavad USA elanike arvamuste mõjutamiseks nii kommunikatsiooni- kui ka reklaamifirmasid. Varem on tuvastatud Venemaal baseeruvatele lobifirmade palkamist teenuste osutamiseks USAs. Selliseid firmasid on ka Lõuna-Ameerikas kui ka Lähis-Idas.

„Mis puudutab neid süüdistusi, siis need on absurdsed. Me lükkame need otsustavalt ümber. Pigem annab USA luurekogukond järele moodsatele trendidele sisepoliitikas, neil on vaja vaenlasi otsida. Paremat vaenlast kui Venemaa ameeriklased välja mõelda ei suuda,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.